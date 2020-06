Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a inrautatit prognozele pentru acest an si estimeaza ca economia globala va scadea cu 4,9% in 2020, in timp ce recuperarea este incerta si mai inceata decat se estima anterior, arata cel mai recent raport World Economic Outlook.

- Economia globala este pe cale sa inregistreze in 2020 o scadere semnificativ mai mare comparativ cu estimarea facuta de Fondul Monetar International in luna aprilie, a afirmat marti economistul sef la institutiei financiare, Gita Gopinath, transmite CNBC.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Datele de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare arata ca economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o scadere de 4%, fata de un avans de 3,2% previzionat in noiembrie 2019, scrie Agerpres. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile…

- Economia zonei euro ar putea inregistra o scadere cuprinsa intre 5% si 12% din PIB anul acesta, afirma Christine Lagarde, presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), avertizand ca efectele restrictiilor antiepidemice genereaza o "mare incertitudine", anunța MEDIAFAX."Zona euro se confrunta…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca Guvernul PNL nu ia nicio masura "reala" de sprijin pentru populatie si companii și anunța o adevarata apocalipsa economica și sociala pentru romani."Guvernul acesta de incompetenti nu ia nicio masura reala de sprijin pentru populatie…

- Economia globala se va contracta cu 3% in 2020, ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia de Coronavirus, aceasta fiind cea mai brusca scadere de dupa Marea Recesiune din urma cu noua decenii, a transmis marți Fondul Monetar Internațional (FMI), potrivit Reuters. In raportul ”2020 World Economic…

- FMI estimeaza o contracție de 5% a economiei Romaniei in 2020 și o crestere exploziva a ratei somajului la peste 10%. Economia mondiala va scadea cu 3% Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in contextul pandemiei…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in contextul pandemiei de coronavirus, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala. Daca in…