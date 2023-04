Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 3,1% cat estima in toamna pana la 2,4%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara internationala, informeaza AGERPRES . Conform…

- Aflata in lupta pentru salvarea de la retrogradare, Chindia Targoviște se lupta și cu problemele financiare. CS Mioveni - Chindia se joaca azi, de la 17:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport Recent, fotbaliștii Chindiei au primit un salariu, dar problemele…

- Președinta Maia Sandu a facut un apel la partenerii internaționali sa sprijine Republica Moldova in lupta impotriva corupției și a dezinformarii. Declarația a fost facuta in timpul discursului susținut la cel de-al doilea „Summit pentru democrație”, organizat de președintele american Joe Biden, transmite…

- Directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Georgieva, a facut duminica un apel la vigilenta in contextul in care riscurile la adresa stabilitatii financiare au crescut. Falimentul bancii americane Silicon Valley Bank (SVB), in data de 10 martie, a generat ingrijorari cu privire…

- Thomas Tuchel (49 de ani), noul antrenor al campioanei Germaniei, Bayern Munchen, a susținut prima conferința de presa in calitate de tehnician al bavarezilor. Acesta a spus ca a fost onoare sa fie cautat de un club de dimensiunea lui Bayern Munchen și ca nu și-ar fi putut incepe mandatul cu o provocare…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat ca monitorizeaza potentialele implicatii la adresa stabilitatii financiare ale colapsului Silicon Valley Bank, dar este increzator ca autoritatile de la Washington adopta masurile adecvate, transmite Reuters.

- La un an dupa discursul devenit faimos al cancelarului federal german Olaf Scholz, "Zeitenwende" (Punctul de cotitura), fostul ministru de externe si apararii polonez Radoslaw Sikorski a deplans insuficientul leadership al Germaniei in sustinerea Ucrainei, informeaza duminica agenția germana de presa…

- Noi concurenți. Doua jocuri pentru Imunitate. Un dor tot mai puternic de casa. O lupta interioara pentru gasirea resurselor necesare traiului pe o insula unde nu ai acces la confortul cu care ești obișnuit.Survivor Romania este tot mai dificil cu fiecare saptamana, iar cele doua triburi demonstreaza…