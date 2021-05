Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul fiscal al Romaniei in 2021 este estimat la 6,8% din PIB, sub tinta stabilita de autoritati, de 7,2% din PIB, precizeaza Fondul Monetar International in concluziile publicate in urma misiunii de evaluare a economiei romanesti. Potrivit documentului publicat de institutia financiara…

- Premierul Florin Cițu a afirmat, miercuri, 19 mai, la finalul ședinței de Guvern, ca de la inceputul lunii iunie tot vor fi luate masuri de relaxare a restricțiilor epidemiologice, indiferent de numarul de persoane vaccinate. „Obiectivul este sa depașim pandemia”, a spus premierul cand a fost intrebat…

- Comparativ, in ianuarie, Banca Mondiala prognoza ca PIB-ul Romaniei se va contracta cu 5% in 2020, va inregistra o crestere de 3,5% in 2021 si de 4,1% in 2022. Economia romaneasca a avut o evolutie mai buna decat s-a anticipat, contractandu-se cu 3,9% in 2020. Un raspuns fiscal proactiv, dar limitat,…

- Comparativ, in ianuarie, Banca Mondiala prognoza ca PIB-ul Romaniei se va contracta cu 5% in 2020, va inregistra o crestere de 3,5% in 2021 si de 4,1% in 2022. Economia romaneasca a avut o evolutie mai buna decat s-a anticipat, contractandu-se cu 3,9% in 2020. Un raspuns fiscal proactiv, dar limitat,…

- Un nou raport, realizat de Centrul de excelenta al NATO privind comunicatiile strategice (cu sediul la Riga), arata ca guvernul Finlandei, condus de Sanna Marin, este in mod covarsitor tinta misoginismului online, potrivit politico.eu. Tara nordica - care nu face parte din NATO - a tinut prima pagina…

- Germania se afla in centrul eforturilor de dezinformare rusesti mult mai mult decat orice alta tara din Uniunea Europeana, potrivit unui raport al UE, informeaza dpa. Citește și: Guvernul strange surubul: Se anunta noi restrictii la nivel national, dupa prelungirea starii de alerta (surse)"Niciun…

- Senatorul Gabriela Firea afirma ca, dupa ce a analizat bugetul de stat din 2021, a realizat ca acesta este construit pe un fundament falsificat. Firea spune ca salariul mediu estimat este greșit, ceea ce le permite guvernanților sa scada mai multe ajutoare și venituri ale romanilor. Gabriela Firea anunța…

- Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia nu are șanse sa fie aprobat de Comisia Europeana în actuala forma, soluția fiind renunțarea la producția pe carbune dupa anul 2025, considera Greenpeace România. Potrivit organizației de mediu, decizia de a elimina carbunele din mixul…