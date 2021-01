FMI: Datoria globală este egală cu tot produsul intern brut global Datoria globala a ajuns probabil la 98% din PIB la finalul lui 2021, deoarece guvernele au adoptat masuri de sprijin fiscal de aproape 14.000 de miliarde de dolari, in contextul pandemiei de coronavirus, dar sprijinul fiscal trebuie mentinut pana se consolideaza redresarea, se arata in Raportul actualizat de monitorizare fiscala, publicat de Fondul Monetar International. Sprijinul fiscal include cheltuieli directe suplimentare de 7.800 miliarde dolari, imprumuturi, infuzii de capital si garantii, in valoare de 6.000 de miliarde de dolari. Sprijinul total a urcat cu aproximativ 2.200 miliarde dolari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

