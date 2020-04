Stiri pe aceeasi tema

- Mastile nu reprezinta „solutia miracol” contra pandemiei de Covid-19 iar folosirea lor generalizata la nivelul populatiei nu este justificata decât daca celelalte masuri sunt imposibil sau dificil de pus în practica, a estimat luni Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei…

- Virusul ucigaș din China a facut victime in intreaga lume. In Italia, numarul cazurilor de persoane infectate cu COVID-19 și al celor decedate crește din clipa in clipa. In momentul de fața, bilanțul negru a ajuns 11.591. Iata ce marturii șocante a facut o șoferița de TIR care lucreaza in epicentrul…

- Sondajul realizat de Survey USA constata ca 100% dintre respondenți au spus DA la intrebarea „Pe baza a ceea ce știți la aceasta ora, care credeti ca sunt șansele ca dumneavoastra sa va infectati cu COVI-19?". Asta in conditiile in care sondajul a fost realizat saptamana trecuta, cand situatia in…

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…

- Jucatorii si membrii staff-ului tehnic ai echipei scotiene de fotbal Heart of Midlothian au fost rugati sa accepte o diminuare cu 50 la suta a salariilor lor, din cauza consecintelor pandemiei de coronavirus, a anuntat clubul britanic, citat de AFP.Proprietara clubului, Ann Budge, a luat aceasta…

- Constructorul Fiat Chrysler va inchide temporar patru fabrici din Italia si va reduce producția, pe masura ce epidemia de coronavirus se extinde in a opta economie a lumii. Un purtator de cuvant al Fiat Chrysler a spus ca fabricile in cauza vor fi inchise pana la finalul saptamanii. Decizia a fost luata…

- Incet-incet, lucrurile par sa se linișteasca in China, dupa ce marele stat asiatic nu a mai raportat, pentru a treia zi consecutiv, noi cazuri de infecții cu coronavirus, in afara provinciei Hubei.Astfel, in afara orașului Wuhan, din provincia Hubei, care este epicentrul epidemiei cu coronavirus, in…

- Reprezentantii Saxo Bank au luat in calcul trei scenarii posibile pe burse, ca urmare a epidemiei de coronavirus, astfel ca in cel mai bun caz se poate ajunge la o recesiune tehnica globala, iar in cel mai pesimist scenariu PIB-ul global intra intr-o scadere fara precedent, care nu a mai avut loc de…