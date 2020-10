Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Fondului Monetar International a avertizat azi ca oprirea cheltuielilor destinate combaterii pandemiei si contracararii consecintelor economice ale acesteia ar putea avea consecinte grave pentru economia mondiala, transmite Reuters, citat de agerpres . Kristalina Georgieva a indemnat…

- Perspectivele economiei mondiale nu sunt atat de sumbre pe cat se preconiza in urma cu trei luni, a declarat joi purtatorul de cuvant al Fondului Monetar International, Gerry Rice, lasand sa se inteleaga ca organizatia isi va imbunatati estimarile luna viitoare, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- China isi va dubla cel putin numarul de focoase nucleare in urmatorul deceniu de la un nivel de usor peste 200 si se apropie de abilitatea de a efectua atacuri nucleare de pe uscat, aer si de pe mare, capacitate cunoscuta sub numele de triada, potrivit raportului anual al Pentagonului referitor la armata…

- Presedintele Donald Trump a adoptat luni un ton sumbru in interventia din prima zi a Conventiei Nationale Republicane, dupa ce a fost investit oficial drept candidat al Partidului Republican la alegerile prezidentiale, avertizand fara dovezi ca s-ar putea confrunta cu „alegeri masluite” in noiembrie,…

- Statele Unite vor trimite in curand o delegatie la cel mai inalt nivel in Taiwan dupa ce au incetat sa recunoasca diplomatic insula in 1979, un gest ce risca sa agraveze tensiunile cu China care o considera parte a teritoriului sau, relateaza miercuri France Presse si Reuters. Biroul american care…

- Ministrul de externe neozeelandez Winston Peter a anuntat marti suspendarea tratatului de extradare cu Hong Kong si intentia de a intari controlul asupra exporturilor de bunuri militare ca urmare a deciziei autoritatilor de la Beijing de a adopta o lege privind securitatea nationala ce afecteaza…