Stiri pe aceeasi tema

- Rata inflatiei in Germania incetineste semnificativ, majorarea dobanzilor de catre BCE. Germania s-a alaturat statelor din zona euro care au raportat o incetinire semnificativa a inflatiei - sustinand argumentele unor oficiali ai BCE ca majorarea dobanzilor se apropie de final, transmite Reuters…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, face declaratii duminica, pe tema situatiei din educatie, in condițiile in care profesorii sunt de aproape o saptamana in greva generala. Luni incepe inscrierea la Bacalaureat.

- In cazul in care criza datoriilor ar duce in cele din urma Statele Unite in recesiune, economia americana nu s-ar scufunda singura.Repercusiunile unui prim default al datoriei federale s-ar rasfrange rapid in intreaga lume. Niciun colț al economiei globale nu va fi cruțat daca guvernul american ar intra…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a luat apararea vineri omologului sau rus, Vladimir Putin, impotriva acuzatiilor de ingerinta in apropiatele alegeri prezidentiale din Turcia, noteaza AFP.Rivalul lui Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, a acuzat joi actori rusi anonimi ca raspandesc "deepfakes" si…

- FMI a avertizat miercuri, 12 aprilie, ca producerea unei recesiuni economice in SUA ramane ”in sfera posibilitatilor”, in ciuda datelor incurajatoare care indica o crestere.Prim-adjunctul directorului general al Fondului, Gita Gopinath, a declarat ca FMI a fost surprins de puterea pietei muncii…

- Prim-adjunctul directorului general al Fondului, Gita Gopinath, a declarat ca FMI a fost surprins de puterea pietei muncii din SUA si a cheltuielilor de consum, ceea ce l-a determinat sa-si revizuiasca previziunile de crestere economica pentru tara. Comentariile ei au venit la scurt timp dupa ce ultimele…

- Economia globala se indreapta catre cea mai slaba perioada de creștere din 1990 și pana acum, pe fondul majorarii dobanzilor la creditare și a efectelor invaziei Rusiei in Ucraina, a avertizat directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, adaugand ca o revenire a economiei ar putea avea loc abia…

- „Nu putem considera in mod rezonabil ca China este impartiala” in ceea c ce priveste Ucraina, a afirmat un purtator de cuvant al Casei Albe, aceasta fiind critica americana cea mai directa pana in prezent la adresa propunerii chineze de mediere in conflict, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Beijingul…