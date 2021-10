FMI cere guvernelor să facă planuri fiscale pentru reducerea datoriei Guvernele ar trebui sa inceapa sa planifice o revenire spre bugete mai sustenabile, cu politici care sa castige increderea investitorilor, dupa stimulentele fiscale fara precedent acordate pentru a lupta cu pandemia de COVID-19, se arata in raportul de monitorizare fiscala publicat joi de Fondul Monetar International, transmite Reuters. Institutia internationala apreciaza ca fiecare tara trebuie sa determine momentul si ritmul consolidarii fiscale, iar planurile fiscale trebuie sa tina cont de stadiul pandemiei, vulnerabilitatile fiscale existente, presiunile provocate de imbatranirea populatiei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

