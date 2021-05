FMI cere cheltuieli de 50 de miliarde pentru accelerarea campaniilor de vaccinare împotriva Covid-19 Fondul a cerut ca cel putin 40% din populatia lumii sa fie vaccinata pana la sfarsitul acestui an si minimum 60% pana in iunie 2022. Potrivit Our World in Data, numai 9,5% din populatia globului a fost vaccinata cu cel putin o doza de vaccin. ”Nicio tara nu poate reveni la normalitate pana cand toate tarile nu vor putea infrange pandemia”, afirma FMI intr-un raport intitulat ”O propunere pentru oprirea pandemiei de Covid-19”. In privinta surselor de finantare, FMI sugereaza ca cel putin 35 de miliarde de dolari sa provina de la donatori publici, privati si multilaterali, iar restul de la guverne,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

