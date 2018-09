FMI către Marea Britanie: Brexitul fără acord va contracta economia. Oricum ar fi, nu va fi mai bine FMI se asteapta ca PIB-ul Regatului Unit sa urce cu 1,5% in 2018 si in 2019, daca se ajunge la un acord cuprinzator privind Brexitul, comparativ cu un avans de 1,75% in cazul ramanerii in UE, situatie in care serviciile financiare nu vor fi afectate. Lipsa unui acord cu UE va duce la o contractie, a avertizat luni directorul general al FMI, Christine Lagarde. "Cu cat plecarea va fi mai turbulenta, cu atat vor fi mai grave consecintele. Dati-mi voie sa fiu clara: comparativ cu situatia de astazi a Marii Britanii, de membru al pietei unice europene, toate posibilele scenarii privind Brexitul vor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

