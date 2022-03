Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe organizații economice internaționale, precum Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondiala, au tras vineri, 18 martie, atenția asupra consecințelor „ample” ale invaziei rusești in Ucraina pentru economia mundiala, transmite Reuters.Aceste…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Fondul Monetar International si Banca Mondiala au atras vineri atentia asupra consecintelor "ample" ale invaziei rusesti in Ucraina pentru economia mondiala, transmite AFP.

- Mai multe organizatii economice internationale, precum Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Fondul Monetar International si Banca Mondiala, si au exprimat vineri, 18 martie, ingrijorarea in ceea ce priveste consecintele "ample ale invaziei Rusiei in Ucraina, pentru economia mondiala.…

- Criza refugiatilor din Ucraina a devenit motiv de disputa politica in Consiliul Local (CL). Consilierii s-au intrecut in replici politicianiste, iar tonul a fost dat de reprezentantii opozitiei locale (USR si PSD), in conditiile in care liberalii au facut scut in jurul primarului si oricum ii aproba…

- Razboiul din Ucraina și sancțiunile fara precedent impuse Rusiei au declanșat o scadere a comerțului internațional și au crescut puternic prețurile la alimente și energie, iar ca urmare a acestui fapt, Fondul Monetar Internațional spune ca prognozele sale privind creșterea economica la nivel global…

- Intalnirea are loc in contextul in care Parlamentul European a aprobat, aseara, un nou imprumut financiar pentru Ucraina, in valoare de 1,2 miliarde de euro. Suma va fi alocata in doua tranșe, jumatate din suma fiind acordata imediat, in anumite condiții.Ucraina trebuie sa arate ca a facut progrese…

- Președintele PNL neaga un posibil acord cu Fondul Monetar Internațional și susține ca partidul sau a dovedit deja ca poate obține finanțare „in cele mai grele condiții”. „Am vazut ca sunt discutii, nu stiu exact, ideea este ca ceea ce pot sa le spun romanilor este ca, atata timp cat PNL va fi la guvernare,…

- Specialiști din Ministerul Energiei, in colaborare cu cei de la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și consultantul CMS Cameron McKenna, au organizat o videoconferința de informare a parților interesate pe tema implementarii mecanismului de sprijin Contracte pentru Diferența (CfD)…