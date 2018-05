Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela va relua relatiile diplomatice cu Spania, a anuntat, miercuri, Ministerul de Externe de la Caracas, in contextul in care cele doua state au intrerupt relatiile diplomatice dupa ce UE a impus o serie de sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…

- Un bancher iranian a fost arestat in SUA pentru participare la o schema de evitare a sanctiunilor americane impotriva Iranului, prin dirijarea unor fonduri de peste 115 milioane de dolari in cadrul unui contract de constructii in Venezuela, informeaza Reuters.Ali Sadr Hashemi Nejad, in varsta…

- Cambodgia va lansa o criptomoneda proprie, statul asiatic luand-o pe urmele Venezuelei, care a lansat petro, o moneda in care fiecare unitate este garantata cu un baril de țiței, scrie The Telegraph . Criptomoneda cambodgiana se va numi Entapay și vrea sa conecteze sistemele de plați criptate cu lumea…

- Administratia Donald Trump pregateste sanctiuni impotriva unei companii petroliere din Venezuela si vizeaza restrictionarea transporturilor petroliere din Venezuela, pentru a exercita presiuni asupra regimului presedintelui Nicolas Maduro, potrivit unui oficial american citat de agentia Reuters.

- Grupul de la Lima, format din 13 state latino-americane si Canada, a cerut marti reprogramarea alegerilor din Venezuela, informeaza Reuters si AFP. Alegerile nu pot fi libere si corecte, cata vreme in Venezuela exista detinuti politici, opozitia nu participa complet la procesul electoral, iar cetatenii…

- Un avocat in varsta de 85 de ani din Venezuela, fost militant impotriva dictaturii militare din anii 50, a fost arestat vineri de ofiteri de informatii, au anuntat apropiatii acestuia, transmite Reuters. Enrique Aristeguieta, ultimul supravietuitor al unui grup clandestin care a luptat impotriva…