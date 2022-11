Stiri pe aceeasi tema

Uniunea Europeana se confrunta cu riscul de a nu reusi sa-si asigure suficiente rezerve de gaz pentru iarna 2023-2024, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

Economia Franței a inregistrat o creștere slaba in trimestrul al treilea, in condițiile in care cheltuielile gospodariilor au stagnat, iar o creștere brusca a inflației in octombrie a indicat premise nefavorabile in ultimul trimestru al anului, scrie Reuters.

S&P a menținut ratingul Romaniei la BBB- cu perspectiva stabila. "Dupa o creștere puternica in prima jumatate a anului 2022, perspectivele de creștere pentru economia Romaniei vor fi o provocare", spune agenția de rating:

Fondul Monetar International sprijina planurile guvernelor de a taxa profiturile excesive ale companiilor dar crede ca astfel de modificari trebuie comunicate in mod clar si nu se pot aplica profiturilor deja realizate, a declarat miercuri pentru Reuters principalul expert fiscal din cadrul FMI,

Fondul Monetar International estimeaza ca Romania va inregistra o crestere economica de 4,8% in 2022 si de 3,1% in 2023, estimarea pentru anul viitor fiind in usoara scadere, conform datelor prezentate in raportul publicat marti.

Ne aflam intr-una dintre cele mai accentuate perioade de acumulare BTC din 2022. Balenele au cumparat peste 46.000 de bitcoini in ultimele 10 zile ceea ce indica faptul ca acestea prefera sa cumpere de fiecare data cand BTC scade sub $20.000, aflaam dintr-un material criptomonede.info.

Fondul Monetar International isi va reduce saptamana viitoare prognoza privind o crestere a economiei globale de 2,9% in 2023, a declarat joi directorul general Kristalina Georgieva, invocand riscuri in crestere de recesiune si instabilitate financiara, transmite Reuters preluat de news.ro

Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 1.813 lei pe MWh in luna iulie 2022, valoare de patru ori mai mare fata de pretul mediu inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 462 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat