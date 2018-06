Stiri pe aceeasi tema

- Preturile cresc, absorbtia fondurilor europene este slaba, economia se supraincalzeste. Este avertismentul FMI pentru Romania, potrivit ultimului raport privind evolutiile din tara noastra. „Romania a inregistrat o crestere economica puternica in 2017, cu un nivel record al scaderii somajului si un…

- Ceva nu merge. Si putin ne intereseaza. Pe de o parte, rapoartele guvernamentale, bazate pe statisticile produse de Institutul National de Statistica recent subordonat Guvernului, arata ca Romania merge bine, foarte bine si exceptional. Si atunci cand nu arata asta, i se transmite scurt ca n-a inteles…

- Pretul combustibililor s-a majorat cu aproximativ 20 de bani pe litru in ultimele doua saptamani, conform analizei Profit.ro, ca urmare in principal a evolutiei internationale a pretului petrolului Brent, care se situeaza in prezent la un nivel de peste 80 dolari/baril. Iar scumpirile vor continua,…

- Creșterea PIB-ului real a continuat și in 2017, determinata de creșterea consumului privat, impulsionat la randul sau de o politica fiscala expansionista. Se estimeaza ca creșterea PIB-ului real va incetini in 2018, dar va ramane robusta. Piața muncii se așteapta sa ramana rigida pe parcursul orizontului…

- Consiliul Investitorilor Straini a reactionat, vineri, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca de vina pentru cresterea inflatiei ar fi companiile straine care au vazut ca au crescut salariile romanilor si au crescut preturile. "Consiliul Investitorilor Straini (FIC) considera…

- Romania va avea o crestere economica de 5,1% in 2018, de 3,5% in 2019 si de 3,1% in 2023, potrivit estimarilor prezentate in raportul FMI intitulat "Perspectivele Economice Mondiale", scrie Mediafax. Proiectiile FMI arata ca preturile de consum vor creste in Romania cu 4,7% in 2018 si cu 3,1%…

- Politica fiscala restrictiva ar putea conduce la incetinirea cresterii economice la 4,4% in 2018 si la 3,6% in 2019, in timp ce conflictul dintre ramurile executiva si cea legislativa a guvernului pe de o parte si cea judiciara pe cealalta parte s-ar putea intensifica, potrivit unui raport publicat…

- Prețurile s-ar putea sa creasca din cauza presiunilor interne și externe daca nu va exista o reforma fiscal, lucru care a fost confirmat și de BNR, a declarat senatorul Florin Cițu, dupa audierea lui Mugur Isarescu, in Comisia Economica a Senatului. Dar acest lucru nu este singura veste proasta pentru…