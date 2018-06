Stiri pe aceeasi tema

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a expertului Carnegie Europe Judy Dempsey pe tema relațiilor incordate dintre administrația Trump și aliații europeni, dar și a adevaratei mize a politicilor protecționiste luate de SUA.Digi24: Toate masurile protectioniste…

- Toate masurile protectioniste luate de Donald Trump, cea mai recenta dintre ele fiind impunerea de taxe vamale extrem de dure celor mai apropiati aliati ai Statelor Unite, ar putea avea o alta miza.

- Taxele vamale impuse de presedintele Donald Trump pot genera efecte negative pentru economia Statelor Unite, admite Larry Kudlow, directorul Consiliului Economic National de la Casa Alba.In cursul unui interviu pentru postul Fox News, Larry Kudlow a fost intrebat daca taxele impuse de Donald…

- Politicile comerciale protectioniste aplicate de presedintele Donald Trump vor afecta cresterea economica solida a Statelor Unite si risca sa conduca la pierderea a 2,6 milioane de locuri de munca pe teritoriul american, avertizeaza Camera Comertului din SUA, potrivit CNN.

- E ruptura totala intre Statele Unite si Europa. Administratia Trump a anunțat suprataxarea importurilor de aluminiu și oțel din Uniunea Europeana cu 25%. Europa fusese exceptata, dar doar pana la 1 iunie. In toata aceasta perioada, au fost negocieri, insa discuțiile nu au condus la niciun rezultat pozitiv.

- China a dat asigurari vineri ca va lupta, "cu orice pret", impotriva protectionismului Statelor Unite ale Americii si a amenintat ca va contracara cu noi masuri pentru a-si proteja interesele in fata planurilor presedintelui american Donald Trump de a impune taxe suplimentare de 100 de…

- Majoritatea cetatenilor americani cred ca presedintele Donald Trump nu este calificat pentru aceasta functie, potrivit unui sondaj de opinie realizat la cererea agentiei Associated Press. Potrivit sondajului realizat de Associated Press in colaborare cu Centrul NORC pentru Cercetari in…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut apel, marti, la un dialog intre Uniunea Europeana si Statele Unite referitor la politicile comerciale, intr-o convorbire telefonica cu presedintele american Donald Trump, transmite Reuters, conform news.ro.Trump a exclus temporar, joia trecuta, Uniunea…