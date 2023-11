Stiri pe aceeasi tema

- BCE si alti factori de decizie din Europa trebuie sa mentina dobanzile la actualul nivel pana cand se asigura ca inflatia este sub control, in pofida cresterii reduse, se arata intr-un raport al FMI.

- Economistul sef al Bancii Centrale Europene, Philip Lane, a exprimat marti o viziune prudent optimista ca inflatia incetineste, dar a adaugat ca este nevoie de mai multe date inainte de a putea declara victoria in lupta cu cresterea preturilor, transmite Reuters.Dupa ce a majorat dobanzile la fiecare…

- Un semnal prost pentru Europa: Inflatia s-a oprit din scadere, ceea ce face probabil ca Banca Centrala Europeana sa majoreze dobanzile, anunța Ziarul Financiar.Inflatia din zona euro a incetat sa mai incetineasca in luna august. In urma ultimelor date, oficialii Bancii Centrale Europene sunt pusi…

- Banca Centrala Europeana va menține costurile imprumuturilor cat de sus atat timp cat va fi nevoie pentru a reduce inflatia la obiectivul de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Aceasta a descris „o era a incertitudinii”, explicand ca este…

Romania are printre cele mai ridicate preturi de consum. Rata anuala a inflatiei in UE a scazut la 6,1% in iulie, de la 6,4% in iunie, in timp ce Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica.

- Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, in condițiile in care rata anuala a inflației in UE a scazut la de 6,4%, in iunie, la 6,1% in iulie, potrivit Oficiului European pentru Statistica, citat de Agerpres. Cele mai ridicate…

