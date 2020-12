Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana analizeaza o noua propunere a Marii Britanii privind drepturile de pescuit, in conditiile in care premierul britanic Boris Johnson incearca sa incheie un acord comercial in ceasul al 11-lea, potrivit Bloomberg. Potrivit ultimei propuneri, Marea Britanie este dispusa sa permita…

- Premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, a cerut, luni, Guvernului Boris Johnson sa accepte prelungirea perioadei de tranzitie post-Brexit, in contextul in care negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt inca in impas. "Este imperativ ca premierul britanic sa incerce sa ajunga…

- Sansele ajungerii la un acord între Marea Britanie si Uniunea Europeana privind relatiile post-Brexit sunt mai mici de 50%, a afirmat, joi dupa-amiaza, Michael Gove, ministrul britanic pentru Politicile Cabinetului. "Cred ca, în mod regretabil, sansele mai mari sunt ca nu vom ajunge…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie vor relua joi negocierile pentru o noua tentativa de a proteja relatiile comerciale post-Brexit, de ordinul miliardelor de dolari, prin intermediul unui acord, transmite Reuters.

- Uniunea Europeana ar prefera sa existe un acord pentru Brexit, dar este pregatita pentru eventualitatea ca nu se va ajunge la nicio intelegere cu Regatul Unit, a declarat marti comisarul european pentru piata unica, Thierry Breton, postului de radio BFM, preluat de Reuters. Regatul Unit s-a retras…

- Marea Britanie s-a declarat miercuri "pregatita" pentru un eșec al negocierilor comerciale cu Uniunea Europeana, în continuare în impas și pe finalul perioadei de tranziție post-Brexit, scrie AFP.Într-o discuție telefonica cu președintele Consiliului European Charles…

- Discuțiile dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie pe marginea Brexit inca nu au ajuns la un numitor comun și mai sunt doar cateva luni pana la terminarea perioadei de tranziție. Producatorii auto au cerut recent incheierea unui acord comercial cat mai rapid intre cele doua parți și au avertizat…

- Administratia Emmanuel Macron a criticat dur, vineri, atitudinea Guvernului Boris Johnson in negocierile dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie privind relatiile post-Brexit, avertizand ca Bruxellesul nu va ceda "intimidarilor", informeaza cotidianul Financial Times."Sigur ca semnalele…