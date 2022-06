Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de seful misiunii FMI pentru Romania, Jan Kees Martijn, va vizita Bucurestiul, in perioada 30 mai – 10 iunie, pentru analiza anuala a economiei romanesti, cunoscuta sub denumirea de Consultare pe Articolul IV, a anuntat miercuri reprezentantul regional…

- Elena Udrea ii scrie pe Facebook ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, reclamand ca este victima unui abuz al justitiei din Romania si sustinand ca l-a ajutat in cariera. „Dar despre abuzul care mi se intampla mie ce parere aveti domnule ministru? Cum vi se pare faptul ca stau arestata de 50 de zile…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a vorbit din nou despre criza economica, care se va resimti nu doar in Romania, ci la nivel global, precizand ca aceasta a inceput in timpul pandemiei, dar se adanceste si mai mult din cauza razboiului din Ucraina. Liderul UDMR este de parere ca, pana acum, guvernantii au…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a declarat, miercuri, ca in aceste momente, risipa alimentara este poate unul dintre cei mai mari adversari ai propriei persoane, pentru ca in Romania, in 2021 s-au aruncat la gunoi cel putin 2 miliarde de kg de alimente. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a atras atentia, luni, la sedinta Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania, asupra necesitatii clarificarii modului de finantare a transportului local al elevilor din invatamantul preuniversitar.

- Liderul Partidului Ecologist solicita Guvernului sa suplimenteze banca de alimente pentru ca razboiul bate la ușa, iar Romania nu are stocuri: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Danuț Pop (PER) ii atrage atenția lui Klaus Iohannis ca face afirmații periculoase pentru Romania și romani. Liderul Partidului Ecologist Roman, Danuț Pop nu este de acord ca Romania sa solicite noi sancțiuni in razboiul ruso-ucrainean și considera drept iresponsabil gestul facut de Iohannis in cadrul…

- Utilizatori din Romania continua sa raporteze primirea unor mesaje cu oferte false de angajare care au obiectivul principal de a provoca curiozitatea utilizatorului pentru a intra in conversație pe...