- Fondul Monetar International (FMI) si-a imbunatatit usor estimarile privind evolutia economiei romanesti atat in acest an cat si anul urmator, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", transmite Agerpres. Daca in luna aprilie FMI estima ca Romania va inregistra in 2020 o contractie de 5%, conform…

- Economia romaneasca ar urma sa se contracte cu 5,7% in 2020, dar va inregistra o relansare de 4,9% in 2021, conform celei mai recente actualizari a prognozei economice (Economic Update) a Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala (ECA) publicate miercuri de institutia financiara internationala.…

- Un copil nascut astazi in Romania va atinge doar jumatate din potențialul de productivitate a unui adult complet educat și sanatos, potrivit celei mai recente actualizari a Indexului Capitalului Uman (HCI) al Bancii Mondiale, care masoara nivelul de dezvoltare al capitalului uman in perioada pre-pandemica,…

- Eurostat: Economia UE si cea a zonei euro au inregistrat scaderi istorice, in trimestrul al doilea. Datele pentru Romania nu sunt inca disponibile PIB-ul zonei euro a inregistrat un declin de 12,1% si de 11,9% in UE, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele preliminare publicate vineri de…