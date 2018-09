Stiri pe aceeasi tema

- FMI ia in considerare modificarea prognozei de crestere economica pentru Romania din acesta an de la 5,1% la 4-4,5%, a declarat, joi, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al Fondului in Romania. "Pentru acest an noi avem o proiecţie de 5,1%, oficial, creşterea a PIB-ului, dar aceasta…

- Fondul Monetar International (FMI) se afla in proces de revizuire a estimarilor privind cresterea economica a Romaniei in acest an de la 5,1% in prezent spre zona de ”4-4,5%”, dar aceste date sunt inca in discutie, a anuntat joi reprezentantul rezident al FMI pentru Romania, Alejandro Hajdenberg, conform…

- Estimarea privind incasarea din TVA este excesiv de optimista in a doua iteratie a rectificarii bugetare si presupune ca in patru-cinci luni care au mai ramas pana la finalul anului sa avem o crestere de peste 20% a incasarilor din TVA, a declarat joi presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru,…

- Fondul Monetar International (FMI) va revizui prognoza de crestere economica a Romaniei catre un avand de numai 4-4,5%, fata de varianta mai optimista de 5,1% din prezent, a declarat joi reprezentantul rezident al FMI pentru Romania, Alejandro Hajdenberg, potrivit profit.ro.

- Senatorul PSD Liviu Pop a catalogat, marți, ca fiind "ridicol" și "absurd" faptul ca senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu cere inlocuirea Cabinetului Dancila in ziua in care Eurostat a anunțat ca Romania are cea mai mare creștere economica semestriala din Europa."E ridicol cum doamna…

- Fondul Monetar International (FMI) a avertizat, luni, ca escaladarea si mentinerea conflictelor comerciale este un fenomen tot mai probabil, ceea ce pericliteaza recuperarea economica si slabeste perspectivele de crestere economica pe termen mediu, relateaza Reuters.

- Fondul Monetar International (FMI) a avertizat, luni, ca escaladarea si mentinerea conflictelor comerciale este un fenomen tot mai probabil, ceea ce pericliteaza recuperarea economica si slabeste perspectivele de crestere economica pe termen mediu, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Intr-un…

- Un raport al Fondului Monetar International (FMI) consemneaza faptul ca Romania a facut progrese importante in rezolvarea unor dezechilibre economice si in refacerea nivelului de crestere economica de dupa criza. Acelasi raport insa, se trage si un semnal de alarma cu privire la reaparitia riscurilor…