Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Lupescu, principalul favorit al alegerilor de la FRF, a contestat cu vehemența incidentele create de suporterii steliști la derby-ul cu Academia Rapid de sambata seara, 1-3. (detalii, aici) "Exista 100-200 de oameni infiltrați care intotdeauna creaza probleme. Acești oameni nu au ce cauta pe stadioane.…

- Avand in vedere prognoza meteorologica și hidrologica pentru perioada imediat urmatoare, la sediul central al A.N. „Apele Romane”, a avut loc o intalnire de lucru la care au participat reprezentanți ai Ministerului Apelor și Padurilor, A.N. „Apele Romane”, Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire…

- Romania a inregistrat progrese semnificative in lupta impotriva coruptiei, dar acestea trebuie sa continue, in contextul in care reducerea coruptiei va ajuta Guvernul sa obtina venituri mai mari si sa cheltuie mai eficient banii publici, se arata in raportul publicat vineri de Fondul Monetar International…

- Lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue pentru ca ar ajuta la imbunatatirea veniturilor guvernamentale si la cresterea eficientei cheltuielilor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa. "Progresul Romaniei in lupta impotriva coruptiei a fost…

- Rusia sfideaza ultimatumul dat de britanici. Moscova a avut ragaz pana azi-noapte sa dea explicatii in cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal, dar a ramas tacuta, scrie digi24.ro.Miercuri, premierul britanic ar trebui sa anunte daca va riposta si in ce fel.

- Progresele inregistrate de Rominia in lupta anticoruptie au fost din nou puse in pericol, saracia si inegalitatea sociala raman ridicate, iar cresterea economica mare a tarii, bazata pe consum, risca sa creeze conditiile unei aterizari dure, avertizeaza miercuri Comisia Europeana, ...

- Folosirea camerelor de supraveghere face ca activitatea polițiștilor sa se desfasoare mult mai usor. Atunci cand un șofer este tras pe dreapta, agentul are obligatia sa il informeze ca este filmat. Aceste filmari pot fi folosite in instanța, rolul lor fiind sa il protejeze atat pe polițist,…

- Aproximativ 100 de taximetriști de la mai multe companii de taxi s-au intalnit in aceasta dupa amiaza, in zona stadionului pentru a stabili ce acțiuni de protest vor face in continuare. Taximetriștii spun ca acțiunea din aceasta dimineața a polițiștilor a fost picatura care a umplut paharul și ca vor…