- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.

- Razboiul din Ucraina a determinat Fondul Monetar International sa isi reduca prognozele privind avansul economiei mondiale, atat pentru 2022 cat si pentru 2023, in conditiile in care preturile mai mari la alimente si energie pun presiuni asupra economiilor fragile, a declarat joi directorul general…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, despre o remaniere in Guvern, ca hotararea o ia Biroul Executiv National al PNL, care cuprinde 55 de oameni, si care se intruneste maine, la ora 14.00 si care nu are acest subiect pe ordinea de zi”. El a…

- Razboiul din Ucraina și sancțiunile fara precedent impuse Rusiei au declanșat o scadere a comerțului internațional și au crescut puternic prețurile la alimente și energie, iar ca urmare a acestui fapt, Fondul Monetar Internațional spune ca prognozele sale privind creșterea economica la nivel global…

- Liderul PNL a fost intrebat despre cifrele date publicitatii de catre INS, privind crestere economica, care a incetinit in ultimul trimestru, in 2021. ”Cresterea economica este mai mare decat cea bugetata. Bugetata, a fost o crestere reala de 4,6%, iar acum avem o crestere de 5,6% pentru 2021. Eu va…

- Creșterea economica din 2021 a fost „spre 6 la suta”, a declarat, marți, fostul premier Florin Cițu. El a precizat ca, deși este prezentat pesimist, anul 2021 a fost bun pentru Romania. Fostul premier, actualul președinte al Senatului, amintește ca, in 2021, Guvernul bugeta o creștere economica mai…

- Fost ministru al Finanțelor, senatoarea Anca Dragu (USR) spune ca reducerea prognozei de creștere economica a Romaniei este ingrijoratoare și obliga Guvernul sa ia masuri urgente. „Veștile negative din economie se țin lanț: creștere economica mai mica și prețuri mai mari. Comisia Europeana…

