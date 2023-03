Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca in acest an cooperarea Ucrainei cuu institutiile europene va fi si mai semnificativa, pentru a se "pregati in mod activ totul pentru aderarea tarii la Uniunea Europeana".

Presedintele sarb Aleksandar Vucic promite sa nu recunoasca niciodata Kosovo, dupa ce a refuzat sa semneze un pact promovat de catre Uniunea Europeana (UE) in vederea unei normalizari a relatiilor intre cei doi fosti inamici, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Gigi Becali este aproape de a da o noua lovitura. S-a aflat care este planul urias al sefului de la FCSB. Latifundiarul din Pipera va pune mana pe milioane de euro. Vezi AICI detalii incredibile care au iesit la iveala abia acum...

Reprezentantul Permanent adjunct al Romaniei pe langa Uniunea Europeana a transmis Comisiei Europene o scrisoare de protest in legatura cu lucrarile de dragare (adancire) efectuate de Ucraina pe canalul Bastroe.

Premierul ucrainean Denis Șmigal a confirmat organizarea unui summit cu Uniunea Europeana vinerea aceasta la Kiev, un semnal puternic pentru Rusia, dupa ce Ucraina a obținut statutul de stat candidat oficial la aderarea la blocul comunitar, transmite France Presse, citat de Rador.

Franta va anunta peste cateva zile decizia privind eventualul transfer de tancuri Leclerc in Ucraina, a declarat miercuri seara ministrul francez al Fortelor Armate, Sebastien Lecornu, precizand ca ar putea fi livrate si alte echipamente militare, informeaza cotidianul Le Monde, scrie Mediafax.

Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a efectuat marți o vizita surpriza in orașul Harkiv din estul Ucrainei, langa frontiera cu Rusia, promițand mai multe arme, dar și "oferte concrete" pentru a ajuta la aderarea tarii la Uniunea Europeana, anunța Reuters, potrivit Rador.

Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana vor actiona in sensul intensificarii cooperarii bilaterale, in contextul riscurilor asupra Europei asociate invaziei militare ruse in Ucraina, conform unui document care urmeaza sa fie prezentat oficial, anunța Mediafax.