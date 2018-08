Stiri pe aceeasi tema

- Un numar record de 266 de pelicule vor fi proiectate in selectia oficiala a celei de-a 24-a editii a Festivalului de Film de la Sarajevo (SFF), a anuntat luni directorul evenimentului, Mirsad Purivatra, citat de Xinhua. Intr-o conferinta de presa organizata intr-un cinematograf local, Mirsad Purivatra…

- Filmele "Dragoste 1. Caine", de Florin Șerban, "Un prinț și jumatate", de Ana Lungu, și "Lemonade", de Ioana Uricaru, au fost incluse in competiția de lungmetraje de la ediția de anul acesta a Festivalului de la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, potrivit site-ului evenimentului (Mediafax).Anul…

- Georgia Hagianu a castigat medalia de aur la categoria 40 kg, la Campionatele Europene de cadeti, de la Sarajevo, scrie realitatea.net.Campionatele Europene de Cadeti au loc in Sarajevo, Bosnia si Hertegovina, in perioada 28.06 – 01.07.

- Filmul 6,9 pe scara Richter in regia lui Nae Caranfil (coproductie Romania-Bulgaria-Ungaria, 2017) va fi prezentat pe 3 iunie 2018 in cadrul proiectului Zilele Filmului European de la Sarajevo, cu sprijinul Institutului Cultural Roman de la Viena si al Ambasadei Romaniei in Bosnia si Hertegovina.

- Cineastul iranian Asghar Farhadi, dublu premiat cu Oscar, va fi presedintele juriului editiei de anul acesta a Festivalului de Film de la Sarajevo, care va avea loc in perioada 10 - 17 august, scrie news.ro.Cel mai recent lungmetraj al sau, „Todos lo Saben”, cu Penelope Cruz, Javier Bardem…

- O noua competiție care il are ca protagonist pe inotatorul bacauan Daniel Martin. Sportivul legitimat la SCM Bacau a dominat autoritar Balcaniada de juniori desfașurata la Sarajevo, in Bosnia și Herțegovina. Cu 846 de puncte in tabela internaționala de punctaj, Dani Martin a fost desemnat cel mai bun…