Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, potrivit celui mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala. Conform documentului referitor la perspectivele…

- „Incertitudinile si riscurile asociate perspectivei inflatiei provin in principal din partea preturilor administrate si a celor volatile; ele decurg si din conduita politicii fiscale si conditiile de pe piata muncii. Relevanta este, de asemenea, evolutia economiei si a inflatiei in zona euro si,…

- BNR ar putea sa majoreze dobanda-cheie in acest an pana la 3,5%, pe masura ce inflatia accelereaza, iar economia va continua sa avanseze peste potential. Totodata, cursul mediu ar putea creste spre 4,7 lei/euro, inflatia medie va urca la 3,4%, iar dobanda medie la titlurile de stat pe 10 ani - barometru…

- Economia americana a inregistrat in ultimul trimestru al anului trecut o crestere peste estimarile analistilor, apropiindu-se de tinta de 3% propusa de presedintele Donald Trump, gratie celui mai puternic avans al cheltuielilor de consum din ultimii trei ani, transmite Reuters.

- Deputatul Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, a declarat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca, potrivit datelor oficiale, principalii factori care au generat inflația din a doua parte a anului trecut sunt de natura externa, la care se adauga…

- Avansul real al PIB, de 7% din 2017, ar trebui sa impinga Romania dincolo de pragul de 60% din media UE in privinta PIB/capita in PPS (partiatea puterii de cumparare). Indicele PPS este o metoda care armonizeaza nivelul de preturi din economii diferite si permite astfel comparatia nivelului de…

- Economia celor 19 state care fac parte din zona euro a inregistrat un avans de 2,5% anul trecut, comparativ cu anul anterior, cea mai mare creștere economica din 2007 incoace, scrie BBC News, citand datele Eurostat. În ultimul trimestru al anului trecut, economia a înregistrat un avans de…

- Fondul Monetar International se asteapta la „cea mai extinsa crestere economica globala sincronizata din 2010”, in timp ce elita globala de economisti ajunge la Forumul Economic Mondial ce se desfasoara in Davos, Elvetia, potrivit Financial Times.