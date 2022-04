Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.

- Banca Mondiala si-a revizuit in scadere estimarile privind ritmul de crestere inregistrat in acest an de economia mondiala, citand razboiul din Ucraina, inflatia si efectele pandemiei de Covid-19, transmite Reuters.

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit in scadere la 4,3% prognoza de crestere economica pentru acest an, fata de 4,6% cat estima anterior, si o inflatie mai mare din cauza preturilor energiei. CNSP nu a luat in calcul efectele conflictului din Ucraina.

