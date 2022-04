Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.

- Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei in 2022, cu 2,4 puncte procentuale fata de previziunile din ianuarie. Astfel, cresterea economiei pentru anul acesta va fi de 1,9%. Banca Mondiala avertizeaza ca riscurile de incetinire, legate de razboiul din Ucraina…

- Invazia Rusiei in Ucraina a generat noi obstacole in drumul catre redresarea economica globala, cauzate de riscuri geopolitice ample. Prognoza de creștere globala de +3,3% in 2022 și +2,8% pentru 2023 a fost revizuita in scadere cu -0,8% și respectiv -0,4%, anunța Allianz Trade. Astfel, este de așteptat…

- Razboiul din Ucraina și sancțiunile fara precedent impuse Rusiei au declanșat o scadere a comerțului internațional și au crescut puternic prețurile la alimente și energie, iar ca urmare a acestui fapt, Fondul Monetar Internațional spune ca prognozele sale privind creșterea economica la nivel global…

- Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in scadere la 4,3% prognoza de crestere economica pentru acest an, fata de 4,6% cat estima anterior, avand in vedere socul inflationist din ultimul trimestru al anului trecut si valul 5 al pandemiei de coronavirus.

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeza creditele contractate inainte de luna mai 2019, a ajuns joi la 3,53%, in urcare fața de nivelul de 3,29%, inregistrat miercuri, potrivit datelor afișate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) și citate de catre Ziarul Financiar.Creșterea…