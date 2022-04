Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International si-a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei Romaniei in 2022, de la 4,8%, cat estima in toamna, pana la 2,2%. Informațiile au fost publicate in cel mai nou raport “World Economic Outlook”, de catre institutia financiara internationala, potrivit Agerpres.…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ in jos estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata raportul „World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara internationala. Conform noilor prognoze ale…

- Razboiul din Ucraina a determinat Fondul Monetar International sa isi reduca prognozele privind avansul economiei mondiale, atat pentru 2022 cat si pentru 2023, in conditiile in care preturile mai mari la alimente si energie pun presiuni asupra economiilor fragile, a declarat joi directorul general…

- Statul bulgar isi satisface aproape toate nevoile de gaze cu gaze rusesti, in cadrul unui acord pe termen de 10 ani cu Gazprom, care expira la sfarsitul anului 2022. ”In aceasta situatie, nu pot fi discutii cu Gazprom… Exista alternative. Nu este vorba doar despre Bulgaria, aceasta este o strategie…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație alaturi de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și arata ca atacul Rusiei impotriva Ucrainei amenința și țarile NATO. ”Vreau sa transmit aprecierea Romaniei pentru efortul susținut al Comisiei Europene in ceea ce privește efortul in…

- Comisia Naționala pentru Controlul Activitaților Nucleare (CNCAN) a transmis duminica seara, 27 februarie, ca „pentru Romania, nu exista in prezent motive de ingrijorare”, dupa ce Ucraina a anunțat ca o instalație pentru deșeuri radioactive din Kiev a fost lovita de rachete. Ucraina a informat Agenția…