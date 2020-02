FMI a calculat impactul epidemiei cu noul coronavirus asupra economiei mondiale

Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea rapida a epidemiei cu noul coronavirus va reduce probabil cresterea economica a Chinei în acest an la 5,6%, în scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale, a avertizat sâmbata Fondul…

- Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada pentru prima data dupa criza financiara din 2009, din cauza epidemiei cu coronavirus Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada in primul trimestru al acestui an din cauza epidemiei de coronavirus din China, prima diminuare inregistrata dupa criza financiara…

- Oficialii chinezi spera ca Statele Unite vor acorda Chinei "flexibilitate" pe anumite promisiuni din acordul comercial parțial "in prima faza" semnat in decembrie in contextul epidemiei de coronavirus, a anunțat luni un reporter al site-ului Bloomberg, pe Twitter, citat de Reuters.