- Compania British Airways iși vinde colecția de arta, pentru a-și putea menține activitatea. Operatorul ar urma sa concedieze aproape 12.000 de angajați dupa ce pandemia a afectat sectorul transporturilor aeriene, scrie BBC. Colecția include opere ale artiștilor Damien Hirts, Bridget Riley și Peter Doig…

- O investigație a BBC News Arabic a analizat informații legate de transportul aerian și a aratat ca cea mai mare companie aeriana a Iranului, Mahan Air, s-a facut vinovata pentru severitatea crizei coronavirusului in aceasta țara dar și pentru raspandirea rapida a lui in alte patru țari din regiunea…

- Numarul de pasageri transportați in luna aprilie de Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a scazut cu 99,6%, in timp ce Wizz Air a raportat o reducere cu 97,6%.Compania irlandeza Ryanair a precizat ca in luna aprilie a transportat 40.000 de pasageri, comparativ cu 13,5 milioane…

- Wizz Air a anunțat astazi ca este pregatita sa-și redeschida baza de la Timișoara incepand cu 1 mai 2020. Reluarea operațiunilor depinde insa de decizia autoritaților de a elimina sau prelungi actualele restricții de zbor catre și dinspre Romania. Daca se vor ... The post Companie aeriana low-cost,…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat astazi ca este pregatita sa-si redeschida baza de la Timisoara incepand cu 1 mai 2020 si masurile aferente pentru sanatatea si binele pasagerilor pe parcursul procedurii de check-in si la bord.

- Compania aeriana Air France va primi imprumuturi garantate de statul francez in valoare de sapte miliarde de euro, pentru a evita o criza de numerar in contextul actual al crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a anuntat ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire.

- Compania low-cost Wizz Air intenționeaza sa reia, incepand cu finalul lunii aprilie, zborurile catre mai multe destinații din Europa, anunța boardingpass.ro. Totodata, incepand cu 1 mai,...

- Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Aeroportul International Maramures a adoptat zilele trecute o hotarare prin care se da unda verde pentru contractarea serviciilor pentru realizarea unei analize economice privind rentabilitatea si beneficiile aduse de o companie aeriana care ar opera pe…