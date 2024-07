FlyLili anulează toate zborurile de la Brașov până pe 3 august Compania aeriana FlyLili a anunțat anularea tuturor zborurilor de la și la Brașov pana pe data de 3 august. Inițial, reluarea curselor era programata pentru 14 iulie, insa avionul destinat operarii acestor zboruri nu este inca pregatit. Pe 2 iulie, FlyLili a explicat ca avionul se afla la baza de la Craiova pentru a obține […] The post FlyLili anuleaza toate zborurile de la Brașov pana pe 3 august appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

