flydubai zboară din Cluj-Napoca spre Dubai din noiembrie 2021 flydubai zboara din Cluj-Napoca spre Dubai din noiembrie 2021 In prezent, flydubai opereaza doua zboruri zilnice intre Dubai și București. Odata cu inceperea zborurilor dinspre și catre Cluj-Napoca in noiembrie, compania va deservi piața din Romania cu un total de 16 zboruri saptamanale. „Am inceput sa operam mai intai catre București cu patru zboruri pe saptamana in 2012. De atunci, flydubai și-a triplat operațiunile pe piața, deoarece cererea a crescut pentru traficul comercial și de marfa intre Romania și EAU. Suntem incantați sa oferim mai multe opțiuni de legaturi aeriene directe și convenabile… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

