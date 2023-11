Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Smiley a lansat joi piesa „Oameni'', o piesa-manifest despre toti oamenii și rolul lor in viața noastra, intr-un moment in care lumea este preocupata de aparențe și mesajele pline de ura au acaparat rețelele de socializare. Videoclipul melodiei este primul din Romania filmat in decorul celebrei…

- “No Tears”, cel mai fresh single semnat Minelli, este o piesa dance antrenanta, care te va invalui intr-o atmosfera fun și plina de energie. Piesa se remarca prin bass-ul sau puternic, care ofera un ritm molipsitor, perfect pentru dans și distracție pe ringul de dans. Versurile și instrumentalul piesei…

- Dupa ce Roxen ne-a lasat sa ne bucuram de piesa ,,Cenușa”, artista revine cu o piesa care sa va atinga, din nou, inima. Chiar daca nu s-au inventat cuvinte pentru feeling-ul inegalabil dintre doua persoane…,,Infinit” este piesa care reușește sa incapsuleze toate emoțiile prin sound, versuri și interpretare. …

- Dupa ce au dat hitul verii prin piesa “Prietena ta”, Șatra B.E.N.Z. alaturi de alex lanseaza videoclipul piesei START, imortalizand energia concertelor Șatra intr-un videoclip filmat de-a lungul tuturor festivalurilor din aceasta vara. Parte din albumul 8 CULCAT, START este piesa de mosh-pit de pe acest…

- Delia revine cu o noua piesa care se numește ”Miami”, prima colaborare cu Johny Romano, care va fi inclusa pe coloana sonora a ”Miami Bici 2”. ”Miami” a fost compusa de Delia și Alex Cotoi, versuri Delia și Johny Romano, producție Alex Cotoi. Videoclipul oficial de la ”Miami” a fost regizat și filmat…

- Dayana stralucește mai puternic ca niciodata datorita celei mai noi piese ale sale, „Need You”, o capodopera electronica inspaimantator de captivanta, care patrunde adanc in sfera obsesiei și a dorinței. Cu o voce catifelata, moale și luxurianta și alaturi de un instrumental vibrant și dinamic, Dayana…

- Lidia Buble, artista ce a cucerit, atat publicul din Romania, cat și cel internațional, alaturi de Fly Project, artistul roman a carui muzica este virala in toata lumea, colaboreaza pentru prima data și aduc in playlisturi „Oh La La”, un single hot ce nu ne lasa sa uitam de zilele fierbinți de vara.…

- Artistul de origine greaca, Steve Ant, și Liviu Teodorescu prelungesc vara cu o melodie perfecta pentru petreceri si playlist-uri – „Mi Loca”. Piesa reprezinta o premiera pentru Liviu Teodorescu, cantand pentru prima data in limba spaniola, alaturi de un intro in limba greaca de la Steve Ant. „Mi Loca”…