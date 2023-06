Fluxurile de gaze ale gazoductului Rusiei catre Europa au scazut in luna mai la 1,76 miliarde metri cubi, deoarece livrarile prin conducta TurkStream au incetinit, a aratat o analiza a datelor de la S&P Global Commodity Insights pe 5 iunie, scrie spglobal.com.

Livrarile rusești in Europa prin conducte sunt in prezent limitate la fluxurile prin Ucraina care intra in punctul Sudzha de la granița dintre Rusia și Ucraina și prin șirul european al TurkStream.

CITESTE SInu intenționeaza sa inlocuiasca gazul și petrolul din, dar diversificarea este importanta 01:20 26