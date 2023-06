Fluxurile de gaze naturale rusești prin Ucraina se pot opri în 2024 Livrarile de gaze prin conducte din Rusia prin Ucraina catre Europa s-ar putea sa se incheie anul viitor, cand contractul de tranzit dintre Moscova și Kiev expira, a declarat ministrul ucrainean al energiei pentru FT, anunța oilprice.com. Potrivit lui German Galuschenko, șansele ca cele doua parți sa negocieze un nou contract sunt mici pana la inexistente. Aceasta inseamna ca fluxul de gaz se va opri, punand capat veniturilor din taxele de tranzit ale Ucrainei și aprovizionarii cu gaz catre țari precum Austria și Slovacia. CITESTE SI Majorarea peste asteptari a dobanzii cheie de catre Banca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

