La o adresa aparent banala din Hong Kong, 135 Bonham Strand, se desfașoara o activitate subterana: transferul ilegal de tehnologie occidentala catre Rusia. Aceste transferuri, facilitate printr-o rețea de companii fantoma, au permis Rusiei sa achiziționeze aproape 4 miliarde de dolari in cipuri restricționate de la inceputul razboiului din Ucraina. Rețeaua de companii-fantoma Dintr-un birou […]