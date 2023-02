Fluxul de gaze naturale rusești prin Ucraina către Europa va înregistra o creștere de 20% Livrarile de gaze naturale prin stația de pompare a gazelor Sudzha vor crește de la 24,5 milioane de metri cubi la 29,4 milioane de metri cubi miercuri, a declarat gigantul energetic rus, potrivit yenisafak.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

