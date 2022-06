Printre numirile de demnitari publicate ieri in Monitorul Oficial, una dintre ele trezește suspiciuni ca ar fi dedicație pentru un baron local. Conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) s-a umflat de ieri cu inca un demnitar. Este vorba de numirea doamnei Doina Iacoban in funcția de subsecretar de stat in acest minister. Aceasta este omul de incredere al baronului PNL de Suceava, Gheorghe Flutur, care in anii trecuți a mai fost subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, dar și președinte GAL Sucevița-Putna si directorul general al Regional Consulting. Așadar, Flutur…