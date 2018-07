Stiri pe aceeasi tema

- Caravana ‘Zestrea Bucovinei’, eveniment inclus in Programul dedicat Centenarului Marii Uniri, continua la Siret cu actiuni culturale, acordarea de distinctii si dezvelire de placi comemorative, a anuntat miercuri presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. Manifestarile se vor desfasura…

- Margareta Clipa are o vilE de lux cu care se mandrexte! Cunoscuta cantEreatE de muzicE popularE a cheltuit o avere pe tot ce are, mai ales pe sutele de costume populare pe care le tine in multe dulapuri.

- Pentru noi, romanii, sarbatoarea Inalțarii Domnului sau Ispasul cum este numita in popor, are dubla semnificație: una religioasa, dar și una istorica. Este o sarbatoare in care sunt cinstiți toți eroii neamului romanesc. In acest sens, cei mai mici elevi (clasa I) ai Școlii Gimnaziale Nanești au depus…

- Vizitatorii imbracati in costume populare autentice pot vizita gratis, duminica, cel mai mare muzeu in aer liber din Romania, Muzeul ASTRA din Padurea Dumbrava Sibiului. "Duminica, 13 mai 2018, vor avea intrare gratuita in Muzeul ASTRA vizitatorii care vor fi imbracati in costum popular autentic (femei:…

- Cu doua zile inainte de Ziua Veteranilor de Razboi, care este pe 29 aprilie, primarul PNL al municipiului Cimpulung Moldovenesc, Mihaita Negura, i-a vizitat pe ultimii sapte veterani de razboi din localitate. Acestia sint Nicolai Timpau si Petru Craciunescu, de 92 de ani, Ioan Alboi si Vasile Piticar,…

- Caravana ”Zestrea Bucovinei” un proiect inițiat de președintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, a poposit sambata, 28 aprilie, la Vatra Dornei. Proiectul menit sa restaureze memoria unei provincii istorice care a stat aproape 150 de ani in exil, se inscrie in multitudinea de proiecte și acțiuni…

