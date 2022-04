Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii l-au ”executat” dupa numai 6 luni pe Florin Cițu din fruntea lor, un record in democrația romaneasca. Tot in PNL se va mai stabili un record: organizarea unui congres in numai 7 zile, iar cei care vor candida au la dispoziție doar 3 zile pentru a-și depune moțiunile. Un alt record pe care…

- Gheorghe Flutur a fost ales presedinte interimar al PNL pana la Congresul din 10 aprilie, in cadrul Consiliul National al liberalilor, reunit duminica, au declarat surse din partid.Lucian Bode a fost votat secretar general al partidului, cu o singura abtinere.Congresul PNL va fi organizat duminica viitoare…

- Liderii PNL cred ca Iohannis poate ajunge secretar general NATO, iar Ciuca – numit intre timp președinte al Senatului dupa rocada la guvern cu PSD – ar candida pentru Cotroceni din postura de președinte interimar al statului.In acest scenariu, liderii PNL il vad pe Nicolae Ciuca drept cel mai probabil…

- Prim-vicepresedintele PNL, Lucian Bode, a declarat, sambata, ca un congres extraordinar al partidului va fi organizat in 10 aprilie, unde va fi ales un nou presedinte, dupa demisia lui Florin Citu de la conducerea PNL, informeaza Agerpres."Maine avem Consiliu National extraordinar, ocazie cu care vom…

- Florin Cițu a anunțat sambata ca și-a depus demisia din funcția de președinte PNL. Florin Cițu spune ca nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului. „Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție". „Este clar pentru mine ca aceasta coaliție cu…

- Gheorghe Flutur va prelua interimar sefia PNL, au precizat surse liberale. Florin Citu si-a inregistrat, sambata, demisia din functia de presedinte al partidului, deoarece colegii nu au participat la sedinta BEx al PNL. „As fi vrut sa imi prezint demisia in fata colegilor mei. Nu s-a putut, doar am…

- Florin Citu a anunțat, sambata, ca a demisionat de la conducerea PNL. Primul nume vehiculat sa preia interimar partidul pana la Congres este prim-vicepreședintele liberal Gheorghe Flutur, spun surse din partid. Persoana care va conduce partidul pana la noile alegeri va fi stabilita duminica intr-o…

- La sase luni de la alegerea in functia de presedinte al Partidului National Liberal, Florin Citu a demisionat din aceasta pozitie. Citu si-a dat demisia dupa o sedinta a Biroului Executiv pe care o convocase si la care s-au prezentat doar patru membri. Florin Citu pleaca umilit din fruntea PNL la doar…