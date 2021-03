Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat ca proiectul Salii Polivalente din Suceava va fi aprobat in ședința de astazi a Guvernului Romaniei. Gheorghe Flutur a spus ca astazi a vorbit cu ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, care i-a confirmat faptul ca a semnat pentru ...

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, susține ca Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica de la Sasca nu poate fi reorganizat pana in decembrie 2021 așa cum spune Ordonanța 69/2018 și ca atare a solicitat Ministerului Muncii prorogarea termenului. El a solicitat și fonduri pentru construirea…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat documentația pentru scoaterea la licitație a Studiului de Fezabilitate pentru varianta de ocolire Gura Humorului. Proiectul urmeaza sa se implementeze pe teritoriul administrativ al orașului Gura Humorului si al comunei Paltinoasa.…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat ca atat el, cat și și instituția pe care o conduce se lupta cu toata forța pentru ca Autostrada A7 sa fie inclusa la finanțare cu fonduri europene in Planul Național de Redresare și Reziliența, iar aceasta sa fie construita pana la Siret și…

- Consiliul Local Radauți a adoptat prin vot secret in ședința extraordinara de marți, 16 februarie, desfașurata in sistem online, proiectul de hotarare privind revocarea membrilor Consiliului de administrație ai SC Servicii Comunale SA, societate aflata in subordinea municipalitații radauțene. Proiectul…

- Ministerul Finanțelor a publicat, luni seara, proiectul OUG privind unele masuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. In acest document sunt prevazute toate masurile pe care le-a anunțat deja premierul Florin Cițu, cum ar fi: neacordarea voucherelor de vacanța,…

- Prima problema esențiala pentru ridicarea unui spital municipal pare sa fie rezolvata cu ajutorul unui om nascut la Piatra Neamț, dl. Dan Ostahie, patronul de la ALTEX, care s-a oferit sa doneze Primariei un teren de 4 hectare. Terenul deținut de compania Altex este situat langa Sala Polivalenta: „Am…

- Consiliul Județean Suceava va acorda un ajutor financiar primariei Radauți, pentru plata unor datorii la gazele naturale. Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur a declarat: „Ca urmare a solicitarii venite din partea Primariei municipiului Radauți care intampina dificultați la plata facturilor…