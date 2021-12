Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Florin Cițu explica acum motivul blocajului in negocierile cu PSD in privința incheierii alianței pentru formarea guvernului. Liderul PNL susține ca in ultima ședința a Biroului Executiv al PNL nu l-a propus nimeni pe Nicolae Ciuca pentru mandatul de premier, și ca daca cineva ar fi…

- PSD a propus, și PNL a fost de acord, ca incepand de anul viitor sa se reintroduca voucherele de vacanța doar pentru stațiunile balneo-climaterice și pensiunile agroturistice. Numai ca in spatele acestei decizii se ascund interese uriașe ale baronului liberal de Suceava, Gheorghe Flutur, dar și a unor…

- Potrivit presedintelui PNL, au fost finalizate toate capitolele din programul de guvernare, cu exceptia Finantelor, Justitiei si Muncii.Negocierile pe programul de guvernare al viitorului Guvern PNL PSD UDMR continua duminica, urmand sa fie finalizate capitolele Finante, Justitie si Munca.Sambata, o…

- Echipele de negociere ale PSD și PNL, conduse de Marcel Ciolacu, respectiv Florin Cițu, incearca sa puna la punct programul de guvernare pentru noua coaliție. PSD vrea majorarea pensiilor, alocațiilor și a salariilor și a obținut o prima victorie de rasunet, conform informațiilor STIRIPESURSE.RO.…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a anuntat joi dimineata ca PNL exclude din start sa accepte un premier din partea PSD. El a mai spus ca delegatia PNL nu are mandat sa negocieze cu PSD desemnarea premierului prin rotatie. „Noi nu avem mandat sa discutam rotativa. Sunt presedinti de filiale,…

- Negocierile PNL – PSD continua, joi, fara insa ca temele cele mai sensibile, deja discutate, sa fi fost rezolvate. Joi ar urma sa se discute domeniul muncii și al protecției sociale. Una dintre propuneri ar fi sa se creeze un nou minister. El s-ar numi Ministerul Familiei și ar fi condus de un ministru…

- Liberalii aflați la guvernare au ales sa negocieze o noua majoritate parlamentara cu foștii lor rivali, PSD. In loc sa reconstruiasca un guvern de coaliție de centru, Florin Cițu a ales tabara condusa de Marcel Ciolacu pentru formarea unui guvern. Negocierile, dure de altfel, purtate de PSD sunt de…

- Intrunirea oficiala dintre PNL, PSD si UDMR are loc la Palatul Parlamentului. Delegatia PNL este condusa de Florin Citu, insotit de Lucian Bode, Gheorghe Flutur, Dan Vilceanu, Iulian Dumitrescu si Rares Bogdan, iar cea a PSD il are in frunte pe Marcel Ciolacu, alaturi de Gabriela Firea, Vasile Dincu,…