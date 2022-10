Flutur: Au fost finalizate forajele pe tronsonul Suceava – Pașcani din autostrada A7 Veste buna la deschiderea editiei din acest an a Targului de Toamna „Produs in Bucovina”: forajele geotehnice la tronsonul Pașcani – Suceava al Autostrazii A7 s-au finalizat. Nu este legata chiar de „Produs in Bucovina”, ci mai curand de „catre Bucovina” sau „spre Bucovina”, cum avea sa se exprime cel care a dat aceasta veste: președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Intr-adevar, forajele erau o problema – sau mai degraba ramanerea in urma la lucrarile de foraje geotehnice – iar finalizarea lor da „aripi” celor care trebuie sa intocmeasca studiul de fezabilitate. Ramane de vazut… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Daniel Constantin Cadariu, ii invita pe producatori, meșteri populari și pe cei care fac obiecte de artizanat din județul Suceava sa participe la acțiunile de promovare pe care Ministerul Antreprenoriatului le va avea in perioada urmatoare. Cadariu a facut…

- Targul de Toamna „Produs in Bucovina” și-a deschis din nou porțile pentru suceveni și nu numai. Deschiderea oficiala a ediției de anul acesta a targului „Produs in Bucovina” a avut loc astazi in parcarea Iulius Mall Suceava. Evenimentul va avea loc pana duminica, 16 octombrie. La deschidere au participat…

- Peste 80 de producatori tradiționali, meșteri populari și unitați gastronomice participa la finalul acestei saptamani la o noua ediție a Targului de Toamna „Produs in Bucovina". Evenimentul, care este organizat din nou dupa o pauza provocata de pandemia de coronavirus, a fost ...

- In cursul acestui an, crescatorii de animale și proprietarii de terenuri din județul Suceava au primit subvenții din fonduri europene in valoare de 63 de milioane de euro. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Suceava la deschiderea de astazi a Targului de Toamna Produs in Bucovina…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat joi ca municipalitatea va pune la dispoziție in mod gratuit piața din Ițcani pentru membrii Asociației „Produs in Bucovina" daca aceștia vor dori acest lucru. Prezent la deschiderea Targului de Toamna „Produs in Bucovina", Ion Lungu a ...

- Sucevenii sunt așteptați in perioada 13 – 16 octombrie la o noua ediție a Targului de toamna „Produs in Bucovina”. Evenimentul va avea loc in parcarea Iulius Mall Suceava. Targul Produs in Bucovina este organizat de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Asociația „Produs in Bucovina”…

- Ediția de anul acesta a Targului de toamna „Produs in Bucovina" va avea loc in perioada 13-16 octombrie, in parcarea Iulius Mall Suceava. La ediția de anul acesta vor participa producatori și meșteri populari din județul Suceava, dar și din județul Cluj. Targul de toamna este organizat ...

- Primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, s-a declarat foarte emoționat, joi, de vizita oficiala pe care i-a facut-o premierul Romaniei, Nicolae Ciuca. Invitat sa spuna cateva cuvinte alaturi de șeful Guvernului, primarul ”Iliuța” – cum a fost numit de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe…