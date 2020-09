Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat urgentarea lucrarilor de umplere a zonelor decopertate de pe marginea drumului Suceava – Dolhasca. Gheorghe Flutur și primarul din Liteni, Tomița Onisii, au verificat, astazi, lucrarile de modernizare a acestui drum la ieșire din acest oraș spre Dolhasca. Flutur a spus ca verifica de nu mai puțin […] The post Flutur a solicitat urgentarea lucrarilor de umplere a zonelor decopertate de pe marginea drumului Suceava - Dolhasca first appeared on Suceava News Online .