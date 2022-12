Stiri pe aceeasi tema

- Modernizarea infrastructurii rutiere in satul Obreja: Licitație de peste 1.2 milioane de lei pentru atribuirea lucrarilor Modernizarea infrastructurii rutiere in satul Obreja: Licitație de peste 1.2 milioane de lei pentru atribuirea lucrarilor Primaria Mihalț a inițiat procedura de atribuire prin licitație…

- Lucrarile de modernizare si reabilitare in cadrul primului proiect de mobilitate urbana implementat de Primaria Alba Iulia, in valoare de peste 28,6 milioane de lei, au demarat marti, a anuntat primarul Gabriel Plesa, care a facut, totodata, apel la intelegerea si rabdarea cetatenilor pe perioada…

- Pe parcursul saptaminii trecute, IM Regia „Exdrupo” a realizat lucrari de asfaltare pe o suprafața totala de 8,5 mii m2, iar 4,8 mii m2 au fost frezati, pregatindu-se pentru aplicarea asfaltului in saptamina curenta. Cel mai mare volum de lucrari a fost realizat pe str. Socoleni, unde au fost finalizate…

- La Lipova se deruleaza un ambițios proiect, finanțat cu peste 8 milioane euro prin PNDL, pentru reabilitarea a 18 strazi. In aceasta dimineața, primarul Florin Pera, insoțit de viceprimarul Ioan Lapadat și de administratorul public Adrian Antoche, s-a deplasat pe teren pentru a verifica stadiul lucrarilor.…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat, la Palatul Victoria, la prezentarea proiectului de Strategie Naționala pentru Sport. Ministrul Sportului, Eduard Novak a prezentat, in cadrul Grupului de lucru interministerial, draftul documentului strategic final, aceasta etapa fiind premergatoare celei…

- Doar in ultimii trei ani, pentru modernizarea drumurilor și strazilor din Trușeni din bugetul municipal au fost alocate peste 6,07 milioane de lei. In aceasta toamna, in localitate urmeaza sa fie lansat proiectul multianual de construcție a strazii G. Coșbuc, cu un cost total de 8,81 de milioane de…

- In aceste zile, la Lipova se lucreaza intens pe mai multe strazi din oraș, cuprinse intr-un ambițios proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere, demarat de Primaria condusa de primarul Florin Pera. Acum se monteaza borduri pe opt strazi dintre cele 18 cuprinse in proiectul cu o finanțare totala…

- Primarul Municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a prezentat joi, intr-o conferinta de presa, informatii despre stadiul lucrarilor de reabilitare pe strazile Tancsics Mihaly, Ciucului si Rozelor. Doua contracte reziliate pentru strada Tancsics Mihaly Dupa rezilierea a doua contracte cu constructori…