- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut, vineri, o intrevedere cu Ambasadorul Poloniei in Romania, ES Maciej Lang, in cadrul careia au fost stabilite mai multe directii de actiune pentru colaborarea intre judetul Suceava si Polonia. La intalnire au mai fost prezenti ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut o intalnire cu ambasadorul Franței in Romania, Excelența SA Laurence Auer. Dupa intalnire, Gheorghe Flutur a spus ca a discutat cu ambasadorul Franței despre oportunitați de colaborare in domeniile cultural, invațamant și sanatate. „Am…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca in cadrul unei intalniri pe care a avut-o vineri dupa-amiaza cu ambasadorul Franței in Romania, Excelența Sa Laurence Auer, i-a prezentat acesteia intenția de a organiza un infotrip in Bucovina pentru agenți de turiști și ...

- Ambasadoarea Franței in Romania, Excelența Sa Laurence Auer, a participat, astazi, la inaugurarea oficiala a Alianței Franceze din Suceava, cu sediul in Casa Prieteniei. Alaturi de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei Ion Lungu și prof.univ.dr. DHC Sanda Maria…

- Președintele Romaniei a reiterat sprijinul ferm pentru suveranitatea Ucrainei și integritatea sa teritoriala, precum și pentru aspirațiile sale europene și euroatlantice. Președintele Klaus Iohannis a subliniat, totodata, ca declarațiile comune ale reuniunilor gazduite recent de Romania, in special…

- Intr-un interviu pentru cititorii Libertatea, ministrul de externe al Ucrainei a spus: „Daca in ianuarie 2014 mi-ați fi spus ca Rusia va ataca Ucraina intr-o luna, aș fi ras. Dar s-a intamplat. De aceea trebuie sa fim vigilenți”. Vineri, ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a sosit la București…

- Ambasadorul Israeului in Romania, David Saranga, a depus joi o coroana de flori la placa de comemorare a Holocaustului, montata in anul 2016 in gara Burdujeni din Suceava in memoria evreilor bucovineni deportați in Transnistria. I-au fost alaturi ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, președintele Consiliului…