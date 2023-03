In Franța, s-a declanșat un scandal din cauza ca numeroși pacienți și asociații de pacienți vor depune plangeri contra medicilor care le-au prescris antibiotice care nu au indicații pentru infecțiile de care sufereau aceștia. Este vorba despre fluorochinolone, antibiotice asociate cu multe și grave efecte secundare. In mod normal, ele sunt folosite in cazuri de infecții bacteriene grave. Totuși, fluorochinolonele sunt inca prescrise in infecții cum sunt cistitele, otitele sau sinuzitele. Rezultatul: zeci de pacienți a caror stare de sanatate s-a degradat grav fac plangere contra medicilor prescriptori,…