Fluier final! România se califică în optimile de finală! EURO 2024, GRUPA E: Slovacia – Romania 1-1 (Duda ’24 / R. Marin ’37 – pen.) Min. 90+5 – Fluier final! Romania se califica in optimile de finala! Echipa naționala de fotbal a Romaniei s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale EURO 2024. In ultimul meci pe care l-au disputat in Grupa E, „tricolorii” au remizat, scor 1-1, la Frankfurt, in compania Slovaciei. Astfel, toate cele patru echipei au incheiat grupa cu cate 4 puncte. Grație golaverajului superior, Romania a caștigat grupa, urmata de Belgia și de Slovacia. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Inaintea partidei decisive pentru optimile de finala dintre Slovacia și Romania, presa din Ucraina ne vede drept favoriți la Frankfurt, disputa ce va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și televizata de ProTV (ora 19:00). Ucraina are nevoie de un rezultat mai bun decat cel al Slovaciei in partida cu Romania…

Serghei Rebrov a vorbit in termeni elogioși despre Romania, dupa ce tricolorii au spulberat cu 3-0 Ucraina, in primul meci din grupa E de la Campionatul European de fotbal din Germania, relateaza ukrfootball.ua.„Romania e o echipa buna. Am spus-o și la conferința de ieri, aceasta este o națiune a fotbalului.…

