Flueran a fluierat a… pagubă G. Marin Nu am crezut ca retrasarea unor linii cu var chiar cu cinci minute inainte de debutul meciului poate genera o anume premoniție, aceea ca varul s-a consumat absolut tot și nu a mai ramas nimic pentru VAR-ul necesar jocului in sine. La finalul meciului s-au auzit comentarii la adresa starii gazonului. Nu am sa ma leg de gazon, unul suprasolicitat saptamana de saptamana, unul care se cerea schimbat cam de vreo cinci ani, de pe vremea cand a fost ultimul meci internațional jucat la Ploiești de o echipa reprezentativa a Romaniei. Dar, ma pot lega de minunațiile de arbitraj și de orbul gainilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

