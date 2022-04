Fluctuație mare de refugiați la granițele României In data de 17.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 87.531 de persoane, dintre care 6.750 cetateni ucraineni (in scadere cu 21,9% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.693 cetateni ucraineni (in scadere cu 26,9%), iar pe […] The post Fluctuație mare de refugiați la granițele Romaniei first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

